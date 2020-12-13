فرنسا تسجل 11533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت فرنسا 11533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 2376852 حالة، كما سجلت 150 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات في فرنسا 57911 حالة.