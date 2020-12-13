تونس تسجل 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 968 إصابة جديدة و 58 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 111,361 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3,8974 وفاة