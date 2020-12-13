126240 إجمالي حالات الإصابة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 126240 إصابة والوفيات 1471 بنسبة 16ر1% والمتعافين 118048 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%. وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 115 والمنومين في العناية المركزة 57.