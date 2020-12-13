2807 إصابات جديدة بكورونا في بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 2807 إصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد و110 حالات وفاة. وأشارت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إلى أنه بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 605966 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17902 وفاة.