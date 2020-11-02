جيمس ويلسن من the sleep geek يشارك خبرته في التعامل مع الصباح الشتوي البارد
آخر تحديث GMT23:51:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

جيمس ويلسن من The Sleep Geek يشارك خبرته في التعامل مع الصباح الشتوي البارد

العرب اليوم -

العرب اليوم - جيمس ويلسن من The Sleep Geek يشارك خبرته في التعامل مع الصباح الشتوي البارد

النوم
القاهرة - العرب اليوم

يشارك جيمس ويلسن من The Sleep Geek، خبرته في التعامل مع الصباح الشتوي البارد والمعتم، بالإضافة إلى نصائح مفيدة للنوم، وبالحديث حصريا إلى "ديلي إكسبريس"، يوصي Sleep Geek بالاستثمار في "منبه الشمس"، ويوضح ويلسن: "منبه أشعة الشمس يشرق مثل الشمس، ويخرجك من أعمق مراحل النوم. وحتى إذا كنت ما تزال بحاجة إلى منبه مسموع، فمن المرجح أن تظل مستيقظا إذا كانت غرفتك ممتلئة بالضوء".ويقول: "يحاكي صندوق الضوء ترددات ضوء الشمس، فهو يذكر جسمك بـ"النهار"حتى لو كان الظلام بالخارج"، ويعد Sleep Geek بصندوق ضوئي "يجب أن يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة وأقل خمولا في الصباح".

وسيساعدك أيضا على الاستيقاظ في الصباح إذا نمت ليلة هانئة. وهذا هو المكان الذي تلعب فيه درجة حرارة غرفة النوم دورا رئيسيا، حيث يمكنها "مساعدتنا على أن نغفو والبقاء نائمين".ويقترح خفض منظم الحرارة في المبرد في غرفة النوم، بحيث يكون أكثر برودة من باقي المنزل.وتقول مؤسسة النوم، إذا كنت تتقلب بعد 20 دقيقة من محاولة النوم، فانتقل إلى جزء آخر من المنزل. وهناك، جرب شيئا مهدئا، مثل الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو القراءة، وإذا كنت مستيقظا في السرير لفترة طويلة جدا، يمكنك إنشاء اتصال غير صحي بين سريرك واليقظة. وهذا هو السبب في أنه من المهم قطع تلك العلاقة.

وحاول أيضا الامتناع عن استخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل الهاتف المحمول، في السرير، فالضوء الأزرق المنبعث من الهاتف، على سبيل المثال، يمكن أن يحفز الدماغ ويجعل النوم أكثر صعوبة، وفي الفترة التي تسبق موعد النوم، من الجيد تجنب الوجبات الكبيرة والأطعمة الغنية بالتوابل والكافيين والكحول.وقم بتعتيم أضواء غرفة النوم (أو استخدم المصباح) أثناء الاسترخاء قبل 30 دقيقة من النوم، تأكد من أنك ترتدي ملابس مريحة، وقد ترغب في التفكير في استخدام زيت عطري مهدئ.ويتطلب النوم الجيد، الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت نفسه - حتى إذا كنت ترغب حقا في الاستلقاء.

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جيمس ويلسن من the sleep geek يشارك خبرته في التعامل مع الصباح الشتوي البارد جيمس ويلسن من the sleep geek يشارك خبرته في التعامل مع الصباح الشتوي البارد



أخبار ذات صلة

GMT 21:01 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف علي مجموعة من البشر لا يصابون بمرض "كوفيد-19"
العرب اليوم - تعرف علي مجموعة من البشر لا يصابون بمرض "كوفيد-19"

GMT 20:56 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

اكتشاف مادة يمكنها كبت متلازمة داون أثناء فترة نمو الطفل داخل الرحم
العرب اليوم - اكتشاف مادة يمكنها كبت متلازمة داون أثناء فترة نمو الطفل داخل الرحم

GMT 20:55 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

العمل على تطوير علاج لفيروس كورونا المستجد
العرب اليوم - العمل على تطوير علاج لفيروس كورونا المستجد

GMT 20:53 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

أطباء ينشرون صورا لأعراض غير عادية لمرض فيروس كورونا
العرب اليوم - أطباء ينشرون صورا لأعراض غير عادية لمرض فيروس كورونا

GMT 20:51 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

الأشخاص المصابين بـ”كوفيد - 19” يصيبون نحو نصف أفراد أسرهم
العرب اليوم - الأشخاص المصابين بـ”كوفيد - 19” يصيبون نحو نصف أفراد أسرهم

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بدت ساحرة في البليزر والتنورة الميدي بنقشة المقلّم

إطلالات أنيقة وعصرية لأسيل عمران في "الجونة السينمائي"

القاهره_العرب اليوم

خطفت النجمة أسيل عمران الأنظار بإطلالاتها الساحرة على السجادة الحمراء في الأيام الأخيرة، ولكن هذه النجمة التي توجّت نفسها على عرش الأناقة تألقت أيضاً بأحدث إطلالات أنيقة وعصرية على هامش مهرجان الجونة السينمائي 2020، والأناقة التي كانت عنوان إطلالات أسيل على السجادة الحمراء، كانت أيضاً عنواناً بارزاً لإطلالاتها على هامش المهرجان، فقد إعتمدت أزياء تميّزت بالأناقة والعصرية واكبت من خلالها آخر صيحات الموضة، تابعي معنا في هذا المقال أحدث إطلالات أسيل عمران الأنيقة والعصرية على هامش مهرجان الجونة السينمائي، واستوحي منها أجمل اللوكات. البليزر من دون أكمام قطعة مناسبة في مختلف الفصول والمواسم، في الصيف إعتمديها لوحدها للوك أنيق أما في الخريف والشتاء فنسّقي تحتها القميص للمزيد من الأناقة. وفي أحدث صور أسيل عمران على "انستغرا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:32 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

موديلات فساتين بأكمام منفوخة مستوحاة من إطلالات كارن وازن تعرّفي عليها
العرب اليوم - موديلات فساتين بأكمام منفوخة مستوحاة من إطلالات كارن وازن تعرّفي عليها

GMT 03:24 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

10 وجهات سياحية في أغادير المغربية تستحق الزيارة في 2020
العرب اليوم - 10 وجهات سياحية في أغادير المغربية تستحق الزيارة في 2020

GMT 04:46 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرّفي على أبرز اتجاهات ألوان الديكورات لربيع وصيف 2021
العرب اليوم - تعرّفي على أبرز اتجاهات ألوان الديكورات لربيع وصيف 2021

GMT 18:36 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

أنور قرقاش يؤكد أن أردوغان ينشر آيديولوجية الإخوان وعلى أوروبا التصدي له
العرب اليوم - أنور قرقاش يؤكد أن أردوغان ينشر آيديولوجية الإخوان وعلى أوروبا التصدي له

GMT 02:18 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

الموت يُغيب الصحافي البريطاني المخضرم في شؤون الشرق الأوسط روبرت فيسك
العرب اليوم - الموت يُغيب الصحافي البريطاني المخضرم في شؤون الشرق الأوسط روبرت فيسك

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:40 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

"ناسا" تعلن عن اكتشاف مُزلزل بشأن وجود مياه على سطح القمر
العرب اليوم - "ناسا" تعلن عن اكتشاف مُزلزل بشأن وجود مياه على سطح القمر

GMT 11:01 2020 الجمعة ,23 تشرين الأول / أكتوبر

"فولكسفاغن" تُزيح الستار عن أحدث سياراتها الفارهة لفئة موديلات الصالون
العرب اليوم - "فولكسفاغن" تُزيح الستار عن أحدث سياراتها الفارهة لفئة موديلات الصالون

GMT 05:37 2020 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

مديرة صندوق النقد تؤكد أن الاقتصاد أمام انحدار شديد
العرب اليوم - مديرة صندوق النقد تؤكد أن الاقتصاد أمام انحدار شديد

GMT 01:47 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

أهمية تسخين محرك السيارة قبل القيادة في الشتاء
العرب اليوم - أهمية تسخين محرك السيارة قبل القيادة في الشتاء

GMT 00:48 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

"الموارد البشرية" في السعودية تكشف حقيقة إلغاء الكفالة
العرب اليوم - "الموارد البشرية" في السعودية تكشف حقيقة إلغاء الكفالة

GMT 09:39 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل
العرب اليوم - أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل

GMT 03:02 2020 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

10 أماكن سياحية في أثينا تستحق الزيارة عن جدارة تعرف عليها
العرب اليوم - 10 أماكن سياحية في أثينا تستحق الزيارة عن جدارة تعرف عليها

GMT 01:39 2020 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرسيدس-بنز تطلق مبادرتها "How To" في الشرق الأوسط
العرب اليوم - مرسيدس-بنز تطلق مبادرتها "How To" في الشرق الأوسط

GMT 01:08 2020 الخميس ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أودي تشعل سوق السيارات الرياضية بطراز جديد
العرب اليوم - أودي تشعل سوق السيارات الرياضية بطراز جديد

GMT 00:30 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

المطارات العالمية تعتمد موضة جديدة لروبوت ركن السيارات
العرب اليوم - المطارات العالمية تعتمد موضة جديدة لروبوت ركن السيارات

GMT 05:14 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

جسم غامض يندفع قرب محطة الفضاء الدولية يُثير حيرة المراقبين
العرب اليوم - جسم غامض يندفع قرب محطة الفضاء الدولية يُثير حيرة المراقبين

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 07:11 2019 الثلاثاء ,12 شباط / فبراير

لبنى أحمد تكشف علامات وجود "الملائكة" في المنزل
العرب اليوم - لبنى أحمد تكشف علامات وجود "الملائكة" في المنزل

GMT 04:39 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

رائد فضاء روسي يعتقد أن البشر نقلوا الحياة إلى كوكب المريخ
العرب اليوم - رائد فضاء روسي يعتقد أن البشر نقلوا الحياة إلى كوكب المريخ

GMT 04:37 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن حقائب ظهر ذكية من ألياف خاصة ومواصفات غير مسبوقة
العرب اليوم - الكشف عن حقائب ظهر ذكية من ألياف خاصة ومواصفات غير مسبوقة

GMT 03:59 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة
العرب اليوم - يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة

GMT 02:41 2020 الأحد ,11 تشرين الأول / أكتوبر

"هواوي" تحدّد موعد طرح هواتف Mate 40"" بتقنيات بصرية متقدمة
العرب اليوم - "هواوي" تحدّد موعد طرح هواتف Mate 40"" بتقنيات بصرية متقدمة

GMT 05:16 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

العثور على خلايا دماغية عمرها ألفي عام في موقع كارثة طبيعية مدمرة
العرب اليوم - العثور على خلايا دماغية عمرها ألفي عام في موقع كارثة طبيعية مدمرة

GMT 21:31 2019 الأربعاء ,26 حزيران / يونيو

المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية
العرب اليوم - المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية

GMT 04:50 2020 الأحد ,03 أيار / مايو

ريا أبي راشد وابنتها ضحك ولعب وحب في فيديو طريف
العرب اليوم - ريا أبي راشد وابنتها ضحك ولعب وحب في فيديو طريف

GMT 14:12 2015 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

فوائد الكركم لمحاربة تصلب الشرايين
العرب اليوم - فوائد الكركم لمحاربة تصلب الشرايين

GMT 02:10 2016 الثلاثاء ,24 أيار / مايو

هبة قطب تكشف حقيقية الخرافات عن طول العضوالذكري
العرب اليوم - هبة قطب تكشف حقيقية الخرافات عن طول العضوالذكري
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab