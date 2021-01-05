لوكسمبورغ تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ، 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 47149 حالةً. وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، أنها سجلت ست حالات وفاة بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 514 حالةً.