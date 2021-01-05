المغرب تسجّل 1637 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 445439 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 43 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7581 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 416708.