ليبيا تسجل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 10 أشخاص و تماثل 956 حالة للشفاء. وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 102 ألف و 456 حالة، منها 24 ألفًا و 676 نشطة، و 76 ألفًا و 244 متعافيًا، في حين بلغ إجمالي الوَفَيَات 1536 وفاة.