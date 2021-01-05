تسجيل 16375 إصابة جديدة بكورونا في الهند
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تسجيل 16375 إصابة جديدة بكورونا في الهند

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العرب اليوم - تسجيل 16375 إصابة جديدة بكورونا في الهند

فيروس كورونا
نيودلهي ـ العرب اليوم

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 16375 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 201 وفاة . وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.356.844 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 149.850حالة وفاة .

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تسجيل 16375 إصابة جديدة بكورونا في الهند تسجيل 16375 إصابة جديدة بكورونا في الهند



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