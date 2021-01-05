اليابان تسجل 4033 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الثلاثاء تسجيل 4033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 52 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات وصلت إلى 251004 إصابة بالفيروس التاجي فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3646 حالة .