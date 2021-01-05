ألمانيا تسجل 944 وفاة و11897 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 11897 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و944 وفاة . وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.787.410 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 35.518 حالة وفاة .