السعودية تسجل 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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السعودية تسجل 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - السعودية تسجل 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة السعودية
الرياض - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 104 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة 363 ألفا و259 حالة، من بينها 2239 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 364 حالة حرجة، كما تم تسجيل 146 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 354 ألفا و755 حالة.

وأفادت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - بأن عدد الوفيات قد بلغ 6 آلاف و265 حالة، بإضافة 9 حالات وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 39 ألفا و433 فحصا مخبريا جديدا.ودعت "الصحة" السعودية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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السعودية تسجل 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا السعودية تسجل 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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