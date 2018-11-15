تعرف علي فوائد الزيتون الصحية في تحسين صحة القلب
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تعرف علي فوائد الزيتون الصحية في تحسين صحة القلب

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العرب اليوم - تعرف علي فوائد الزيتون الصحية في تحسين صحة القلب

الزيتون
القاهرة - العرب اليوم

الزيتون ينتمي إلى الفواكه وهذا لا يعرفه كثيرون ويتمتع الزيتون بطعام ومذاق محبب لدى البعض ويتعدد ألوانه وأنواعه أيضا ومن أهم فوائد الزيتون :

1-مرض القلب هو واحد من الشروط الصحية الأكثر فتكا وانتشارا في جميع أنحاء العالم، لذلك الناس دائما يبحثون عن طرق لتحسين صحة القلب والدفاع عنها ضد كل من العوامل التي يمكن أن تسهم في تصلب الشرايين والنوبات القلبية وتراكم المواد الدهنية يصل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتات الدماغية.

2-الزيتون تمتلك الدهون غير المشبعة الاحادية دعا حمض الأوليك، والتي تم ربطها إلى الوقاية من أمراض القلب. النفط من الزيتون هو المكان الذي يقع هذا حمض الأوليك، وأنها مسؤولة عن خفض ضغط الدم ، مما يقلل من فرص حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية .

3- يحتوي على  مركبات فينولية ترتبط عادة للوقاية من السرطان، ولكن أيضا تخدم غرضا رئيسيا في حماية القلب ،  المركبات الفينولية مثل الهيدروكسيتيروسول بمثابة مضادات التخثر ليميع الدم، مما يقلل من فرص جلطات الدم النامية وخطير منع تدفق الدم.

4-يخفف التوتر الأوعية الدموية ويوسع الأوعية الدموية، مما يقلل من الضغط على القلب ويزيد من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم بطريقة صحية، وضمان حسن سير العمل والأوكسجين من أجهزة الجسم المختلفة.

5- يجب إضافة كمية صحية من الزيتون أو زيت الزيتون إلى حميتك إذا كنت بالفعل في خطر لتنكس العظام، أو إذا كان لديك تاريخ عائلي من بعض ذلك، والبقاء في صحة جيدة وقوية بشكل جيد في سن الشيخوخة.

6- الزيتون تحتوي على الانثوسيانين ، والتي ترتبط بشكل إيجابي في الوقاية من السرطان ومضاد للأكسدة ومادة مضادة للالتهابات. المواد المضادة للاكسدة الدفاع عن الجسم ضد الجذور الحرة، والتي تتحور الخلايا السليمة إلى سرطانية، مضيفا ذلك العديد من المواد المضادة للاكسدة .

7-تقليل الالتهاب المركبات المختلفة في الزيتون تعمل ليس فقط باعتبارها مركبات مضادة للأكسدة، ولكن أيضا تلك المضادة للالتهابات.

8-الزيتون هو مصدر صحي من الألياف، وتوفير ما يقرب من 20٪ من الاحتياجات إلىومية للألياف في كوب واحد، المحتوى العإلي من الألياف يضمن حسن سير الجهاز الهضمي.

9-دعم الألياف صحة القلب من خلال العمل على إزالة الكوليسترول الزائد في الدم.

10-هو من المصادر الغنية من الحديد والنحاس على حد سواء، واثنين من عناصر أساسية لخلق خلايا الدم الحمراء  بدون هذين المعدنين عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم يقلل، مما أدى إلى فقر الدم.

11-الزيتون لا تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم، لذلك إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم أو ظروف القلب والأوعية الدموية ذات الصلة، قد تكون أفضل حالا في العثور على المواد الغذائية المختلفة لعلاج أمراض القلب، بدلا من تفاقم لهم أكثر الصوديوم.

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تعرف علي فوائد الزيتون الصحية في تحسين صحة القلب تعرف علي فوائد الزيتون الصحية في تحسين صحة القلب



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تعرف علي فوائد الزيتون الصحية في تحسين صحة القلب تعرف علي فوائد الزيتون الصحية في تحسين صحة القلب



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