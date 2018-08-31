زيت الزيتون

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول حمية البحر المتوسط يمكن أن تمنح الرجال أفضل فرصة للحفاظ على الحياة الجنسية حتى الشيخوخة ، وزيت الزيتون هو المفتاح.



ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن استهلاك 9 ملاعق من الزيت كل أسبوع ، بالإضافة إلى الكثير من الخضار والفاكهة والأسماك والفاصوليا يقلل من خطر ضعف الانتصاب بنسبة 40٪.

وتشير الدراسة التي قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونيخ إلى أن اتباع نظام غذائي صحي في منتصف العمر يمكن أن يمهد الطريق لحياة نشطة خالية من الأدوية في أواخر الستينات والسبعينات.

ولتأكيد نتائج الدراسة، درس باحثون من جامعة أثينا بيانات 670 رجلاً يبلغ متوسط ​​أعمارهم 67 عامًا من جزيرة إيكاريا اليونانية.

ووجدوا أن الرجال يمارسون الجنس بانتظام ولا يحتاجون تناول أى أدوية مثل الفياجرا لتعزيز قدرتهم الجنسية، وذلك إذا كان نظامهم الغذائي يحتوي أيضا على حوالي 13 قطعة من الخضار في الأسبوع ، وستة قطع من الفاكهة ، وثلاث وجبات من السمك ، واثنين من الفاصوليا.

ويعتقد العلماء أن هذا النظام الغذائي يساعد الرجال فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية الشفافة ، مما يؤدي إلى تدفق الدم بشكل جيد إلى الأعضاء التناسلية.

كما وجد أطباء القلب أن الرجال الذين يتبعون هذا النظام الغذائي لديهم مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون لأن لديهم مستويات أقل من الدهون في الجسم، والتي يمكن أن تتداخل مع الهرمونات.

ومن جانبها، أضافت الدكتورة "كريستينا خريسوهو" ، وهي رئيسة لجنة الدراسات: "لا تحسن الفياجرا الإنتصاب لوقت طويل ، لكنها يمكن أن تعطي تأثيرًا قصيرًا فقط من أجل الحصول على القدرة الجنسية، لذلك يجب إتباع نظام غذائى صحى".