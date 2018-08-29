3 قطع من الشيكولاتة فى الشهر تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب

كشفت دراسة علمية حديثة فائدة جديدة للشيكولاتة، حيث أشارت الأبحاث التى أشرف عليها باحثون أمريكيون إلى أن تناول قطعة منها جيدًا لصحة القلب.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن الاستهلاك المعتدل بما يصل إلى ثلاثة قطع فى الشهر يخفض خطر تعرض شخص لقصور القلب بنسبة 13%.
ومن المعروف أن قصور القلب يصيب أكثر من 900 ألف شخص في بريطانيا ويموت ثلثهم تقريبًا خلال عام من التشخيص.
ويعتقد الباحثون أن المركبات الطبيعية فى الشيكولاتة تسمى "الفلافونويد" تعزز صحة الأوعية الدموية وتساعد على تقليل الالتهاب.
لكن أشار الباحثون إلى أن تناول الشيكولاتة صحى فقط إذا تم تناولها على فترات متباعدة، نظراً لمحتواها من السكر والدهون الذى يعنى أن الاستهلاك المتكرر يضر أكثر مما ينفع.
ووجد الباحثون أن من يتناولون الشوكولاتة يوميا يقل لديهم خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة تزيد عن 13%.
وقال الدكتور "تشاكريت كريتاناوونج"، الباحث فى كلية الطب فى إيكاهن فى ماونت سيناى فى نيويورك، "أعتقد أن الشوكولاته مصدر غذائى مهم للفلافونويد التى ترتبط بالحد من الالتهاب وزيادة الكوليسترول الجيد".
والأهم من ذلك أضاف "كريتاناوونج" أن مركبات الفلافونويد تعزز إنتاج "أكسيد النيتريك" وهو الغاز الذى يوسع الأوعية الدموية ويعزز الدورة الدموية.
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