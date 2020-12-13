اليونان تسجل 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية، 693 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 124534 إصابةً. وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان لها إلى أنه سجلت 85 حالة وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3625 حالةً.