هولندا تسجل 4567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت هولندا 4567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 30 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المعهد الصحي الهولندي في بيان له اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1,121,356 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 15,834 وفاة.