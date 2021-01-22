التشيك تسجل ثاني أعلي إصابات ووفيات إثر فيروس كورونا بالاتحاد الأوروبي

سجلت جمهورية التشيك ثاني أعلى معدل من الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين الماضيين. وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /الجمعة/ أن التشيك قد سجلت 15 ألفًا و130 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال الأسبوعين المنتهيين في الـ 17 من شهر يناير الجاري، كما تجاوزت الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد حاجز الـ 150 بصفة منتظمة خلال نفس الشهر. أما آيرلندا - مع وجود 1444 إصابة لكل 100 ألف نسمة - فلديها معدل إصابات أعلى خلال الفترة ذاتها.