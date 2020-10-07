ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 3586 مليون والوفيات إلى مليون و47657
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ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 35.86 مليون والوفيات إلى مليون و47657

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العرب اليوم - ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 35.86 مليون والوفيات إلى مليون و47657

فيروس كورونا المستجد
الامم المتحده - العرب اليوم

أظهر إحصاء نشرته مصادر إعلامية أن أكثر من 35.86 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى مليون و47657 حالة.وبحسب الوكالة، تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و525313 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات لديها 210968 حالة.وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و757131 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 104555 حالة.وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و969141 إصابة بينما بلغت الوفيات 147494 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و248619 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 21865 حالة.

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ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 3586 مليون والوفيات إلى مليون و47657 ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 3586 مليون والوفيات إلى مليون و47657



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