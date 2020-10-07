الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 1453 إصابة جديدة بكورونا و 9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بفيروس كورونا وقد بلغ 1453 خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.