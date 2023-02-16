بوليفيا تسجل 26 حالة وفاة بحمى الضنك

سجلت بوليفيا 26 حالة وفاة منذ بداية العام الجارى، بسبب موجة متزايدة من حمى الضنك، حسبما أفادت الحكومة البوليفية، بينما بدأت المستشفيات فى منطقة سانتا كروز، الأكثر تضررًا، فى الانهيار بسبب زيادة الحالات فى الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة فى بيان، إن حالات الإصابة بحمى الضنك المتراكمة فى بوليفيا تصل إلى 6845، ويبلغ العدد الإجمالى للوفيات 26". وأشار إلى أن مقاطعة سانتا كروز، الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى بوليفيا، هى "الأكثر عددًا من المصابين" حيث بلغ عدد المصابين 5225 شخصًا، تليها مقاطعة بينى وتاريخا ولاباز.