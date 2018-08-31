ممارسة العادات المحببة إليك تحميك من الأمراض

يشعر الإنسان بالسعادة من ممارسة بعض الأشياء مثل تناول بعض الأطعمة أو الرياضة وغيرها من الأشياء التى تنشط هرمون السعادة فى جسم الإنسان، والتى لها نتائج إيجابية، نتعرف عليها فى السطور القادمة.
الدكتور محمد الشامى، استشارى الصحة النفسية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأشياء التى تجعل الإنسان يشعر بالسعادة تختلف من شخص لآخر، فالبعض يفضل تناول أطعمة معينة مثل الشيكولاتة والآخر يفضل الاستماع لأنواع معينة من الموسيقى أو النوم وآخرين يفضلون ممارسة بعض الهوايات مثل الرسم أو قراءة أنواع معينة من الروايات وغيرها من الأشياء التى تنشط هرمونات السعادة فى جسم الإنسان.
وأضاف أنه تساعد ممارسة الأشياء المفضلة لدى الإنسان فى تنشيط هرمون السعادة والشعور بالراحة والاطمئنان مما يعنى تحسن الحالة النفسية، وتقوية الجهاز المناعى، ليصبح أكثر قدرة على مقاومة الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مساعدة فى تقوية الجسم فى الاستجابة للعلاج فى حالات المرض مما يحسن من الحالة الصحية، لذلك ينصح دائماً بتحقيق الدعم النفسى للمريض للمساعدة فى تحسن حالته الصحية.
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