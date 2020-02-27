قرر وزراء الصحة العرب، الخميس، عقد اجتماع طارئ على مستوى الخبراء الشهر المقبل في القاهرة، من أجب "مراجعة خطط الاستعداد والترصد" لفيروس كورونا، بحسب بيان رسمي.