الإعلان عن تعافي رئيس بلدية في طهران من فيروس كورونا

أعلنت وكالة أنباء "فارس" أن رحمن زادة رئيس بلدية المنطقة 13 في العاصمة الإيرانية طهران غادر المستشفى بعد أن تعافى من مرض كورونا.

وأوضحت الوكالة أن زادة كان قد دخل المستشفى الأسبوع الماضي إثر إصابته بعدوى كورونا، مشيرة إلى أن أحد المقربين منه أكد أنه بصحة جيدة حاليا، ويرقد في منزله.

يأتي هذا التطور بعد أن أعلن في مناسبتين سابقتين عن إصابة مسؤولين إيرانيين رفيعين بفيروس كورونا، أولهما نائب وزير الصحة إيرج حريرجي، وثانيهما رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، حجة الاسلام مجتبى ذو النوري الذي أعلن اليوم الخميس أنه أصيب بفيروس كورونا.