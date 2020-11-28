المكسيك تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة إنها سجلت 12081 إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و90675 إصابة و104873 حالة وفاة وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.