الصين تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البلاد سجلت خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي‭ ‬للصين حتى 26 نوفمبر 86495 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.