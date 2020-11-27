المكسيك تسجل 8107 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الخميس تسجيل 8107 إصابات جديدة بفيروس كورونا و645 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى مليون‭‭ ‬‬و78594 والوفيات إلى 104242 ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.