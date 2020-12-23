27250 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 27250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و 549 وفاة وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.933.753 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 52.461 حالة وفاة.