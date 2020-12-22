روسيا تسجل 28776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 28776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و 561 وفاة وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.906.503 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51.912 وفاة.