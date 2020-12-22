الإمارات تسجل 3 وفيات و 1226 إصابة جديدة بكورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 3 وفيات وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 195.878 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 642 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 171.451 حالة .