الهند تسجل 41810 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 41810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 496 وفاة وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9392919 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 136696 حالة وفاة.