الهند تسجل 41322 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 41322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 485 وفاة وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9351109 حالات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 136200 حالة .