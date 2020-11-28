ألمانيا تسجل 21695 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 21695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 379 وفاة وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي المصابين بلغ 1028089 حالة ، فيما ارتفعت الوفيات إلى 15965 حالة وفاة ، وتعافى أكثر من 711 ألف مريض .