128290 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بسلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 128290 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1491 بنسبة 17ر1% والمتعافين 120441 لتصل نسبة الشفاء إلى 9ر93% وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى 10 حالات ليبلغ إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 حالة والمنومين في العناية المركزة إلى 36 حالة.