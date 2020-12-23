128236 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 128236 إصابة والوفيات 1491 بنسبة 16ر1% والمتعافين 120178 لتصل نسبة الشفاء إلى 7ر93% وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 36.