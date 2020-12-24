القارة الإفريقية تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات والوَفَيَات بفيروس كورونا

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعداد حالات الإصابات والوَفَيَات بفيروس كورونا سجلت ارتفاعًا جديدًا في دول القارة الإفريقية وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2.570.886 إصابة، فيما وصل إجمالي الوَفَيَات 60.822 حالة حتى الآن.