القارة الإفريقية تسجل ارتفاعًا جديدًا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن أعداد حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا سجلت ارتفاعًا جديدًا في دول القارة الإفريقية وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2.429.662 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات 57.422 حالة حتى الآن.