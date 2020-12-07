ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و 261 ألفا و 589 إصابة وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ 53 ألفا و 853 حالة.