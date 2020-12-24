بلجيكا تسجل 3212 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم تسجيل 118 حالة وفاة و3212 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزراة في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 632321 إصابة و18939 حالة وفاة.