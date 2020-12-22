بلجيكا تسجل 981 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 981 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 71 وفاة وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 626.911 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.697 حالة وفاة.