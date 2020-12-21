بلجيكا تسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 81 حالة وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي وفيات الفيروس ارتفع إلى 18626 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 625930 حالة.