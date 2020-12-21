ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة بكورونا

سجّلت ألمانيا اليوم 16 ألفا و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و510 آلاف و652 حالة وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجل 226 وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 26 ألفًا و275 حالة.