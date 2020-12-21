المكسيك تسجل 6870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و326 وفاة

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد إنها سجلت 6870 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و326 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و320 ألفا و545 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 118 ألفا و202. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.