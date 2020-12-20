بلجيكا تسجل 90 وفاة و 2721 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2721 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 90 وفاة وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 623.670 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.545 حالة وفاة .