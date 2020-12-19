84 وفاةً و2835 إصابةً جديدةً بكورونا في بلجيكا

سجّلت بلجيكا اليوم 84 وفاةً و2835 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 18455 وفاةً، فيما بلغ إجمالي المصابين 621039 إصابةً.