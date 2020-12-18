3146 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجّلت بلجيكا 3146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و93 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 618204 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 18371 حالة.