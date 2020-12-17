بلجيكا تسجل 3636 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و100 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 615058 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18278 وفاة.