ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بالمكسيك إلى نحو 118 ألفا

قالت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس السبت إنها سجلت 12129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و627 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و313 ألفا و675 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 117 ألفا و876 وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.