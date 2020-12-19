إصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية تسجل 1,053 إصابة جديدة

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية ألف إصابة في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا. وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت عن تسجيل 1,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 48,570.