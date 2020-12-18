مصر تسجل 26 وفاة وإصابة 579 حالة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم عن تسجيل 579 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 26 حالة. وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد فى تصريح له اليوم بخروج 238 متعافيا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106157 حالة حتى اليوم. وذكر "مجاهد "أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 124280 حالة من ضمنهم 106157 حالة تم شفاؤها، و 7041 حالة وفاة.